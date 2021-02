Cultura: dal 18 febbraio torna "Romaison", progetto dedicato al rapporto tra moda e costume (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un racconto inedito, articolato nella narrazione contemporanea digitale, configura Romaison come una piattaforma di ricerca e promozione, di studio, approfondimento e confronto, dedicata ai protagonisti, alle tecniche, alla creatività di una compagine artigianale unica - spiega la nota -. Dal profilo storico rappresentato dagli archivi di pezzi originali, fino all'attualità delle produzioni per scoprire la reciproca ispirazione, che lega il costume alla moda. In attesa dei prossimi eventi, prosegue il palinsesto online, articolato in una serie di appuntamenti ospitati sui profili social. La prima serie di podcast e il ciclo di video interviste Encounters, avrà un focus su quegli elementi imprescindibili che, nel codice visivo e narrativo del film, costruiscono e rendono memorabile un personaggio: gioielli, trucco, parrucche, accessori, dettagli evocativi ideati, disegnati e realizzati sapientemente - prosegue la nota -. I post fotografici con materiali d'archivio e contenuti originali offriranno una visita virtuale a quello straordinario museo diffuso che sono gli atelier romani. Continueranno anche incontri in diretta con costumisti, archivisti e personaggi attivi nell'ambito del costume e della moda. Primo appuntamento giovedì 18 febbraio, con il podcast dedicato alla Fondazione Micol Fontana si ricostruirà la storia delle tre sorelle fondatrici dell'omonima maison e del legame strettissimo che le lega al cinema italiano e internazionale: dai favolosi abiti apparsi nel 'Le Amiche di Antonioni' all'iconico abito rosso di Grace Kelly nel 'Delitto Perfetto di Hitchcock'". (Com)