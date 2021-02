Russia: 13.233 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, dato più basso dal 15 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 13.233 nuovi casi di coronavirus. È quanto riferito dal Centro operativo per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Il valore è del 6,86 per cento inferiore rispetto al giorno precedente, quando sono stati rilevati 14.207 casi. È la prima volta dal 15 ottobre in cui si rilevano meno di 14 mila nuovi contagi giornalieri. Il numero totale di contagi dell'inizio della pandemia ha raggiunto quota 4.099.323.(Rum)