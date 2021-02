Spagna: Catalogna, per Sinistra repubblicana è "essenziale" che En Comú Podem si unisca a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) al Congresso dei deputati, Gabriel Rufián, è "quasi essenziale" che En Comú Podem, raggruppamento di formazioni di sinistra che comprende anche Unidas Podemos del vicepremier, Pablo Iglesias, si unisca a un ipotetico governo di coalizione in Catalogna guidato dal candidato di Erc Pere Aragonès. Lo ha dichiarato in un'intervista televisiva a "Tve" nel commentare l'esito delle elezioni catalane del 14 febbraio, spiegando che il suo partito è "obbligato a capirsi" non solo con Uniti per la Catalogna (JxCat), altro partito indipendentista, ma anche "con formazioni molto diverse". Rufián ha evidenziato che non c'è solo una maggioranza di voti pro indipendenza, compresi quelli che sono andati ad altre formazioni che non hanno ottenuto la rappresentanza parlamentare, come il Partito democratico europeo catalano (PdeCat), ma c'è anche maggioranza di 82 deputati a favore dell'indulto dei leader indipendentisti catalani in prigione e dell'autodeterminazione, come En Comú Podem. (segue) (Spm)