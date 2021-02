Spagna: Catalogna, per Sinistra repubblicana è "essenziale" che En Comú Podem si unisca a governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'ottica il portavoce di Erc ha aggiunto che il nuovo governo della Generalitat deve essere "trasversale ma con una predominanza della sinistra" ed ha esortato En Comú Podem a lasciarsi alle spalle il veto a JxCat. Il fatto che Erc abbia ottenuto un deputato in più di JxCat nel Parlamento catalano, secondo il portavoce al Congresso di Erc è un fatto "storico" e "cambia la leadership" del movimento indipendentista. "Riafferma una strategia, un discorso e un modo di fare le cose", ha spiegato. Rufián ha poi ribadito che il suo partito non può fare un governo con il Partito socialista catalano (Psc) di Salvador Illa, pur "rispettandolo" come persona. (Spm)