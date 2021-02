Agroalimentare: Nomisma, solo innovazione può garantire una competitività sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNICATO STAMPAPer il 45 per cento degli italiani i prodotti agroalimentari derivanti da aziende "tradizionali" vengono percepiti – a prescindere dall'effettivo consumo - di qualità superiore rispetto a quelli delle aziende più avanzate dal punto di vista tecnologico: il 54 per cento dei consumatori reputa necessario un cambio di rotta per gli agricoltori italiani, attraverso investimenti in innovazione che permettano di affrontare la doppia sfida della competitività e sostenibilità. Stando alla ricerca di Nomisma, realizzata in collaborazione con Crif, molte convinzioni degli italiani sulle innovazioni nel campo dell’agricoltura deriverebbero da una scarsa conoscenza. “Gli scenari della scarsità alimentare, delle risorse naturali e dei cambiamenti climatici ci sembrano fantascienza ma in realtà ci riguardano da vicino, soprattutto per le implicazioni che generano sul mercato dei prodotti agricoli e sul quadro di regolamentazione del settore: non dobbiamo dimenticarci del fatto che, per molte derrate primarie, l'Italia non è autosufficiente, e che la tenuta socioeconomica dei nostri territori è legata ad una filiera, come quella agroalimentare, che negli stessi anni ha aumentato il proprio posizionamento internazionale grazie ad una crescita dell'80 per cento nell'export dei propri prodotti", ha dichiarato Denis Pantini, responsabile Agroalimentare di Nomisma. (segue) (Com)