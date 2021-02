Agroalimentare: Nomisma, solo innovazione può garantire una competitività sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli obiettivi di sostenibilità che pone il Green Deal sono ambiziosi e per quanto condivisibili non possono essere lasciati solo in capo agli agricoltori senza prevedere strumenti ed interventi specifici a sostegno: ecco perché abbiamo chiesto ed ottenuto in Europa che il 55 per cento dei fondi destinati allo sviluppo rurale derivanti dal Next Generation Eu fossero riservati gli investimenti in innovazione nelle aziende agricole”, ha aggiunto Paolo De Castro, presidente del Comitato scientifico di Nomisma. "La sfida dell'innovazione o Agritech, così strategica per il futuro della nostra agricoltura e come evidenziato dalla ricerca Agrifood Monitor di Nomisma e Crif, può essere vinta anche attraverso uno sviluppo delle iniziative imprenditoriali di start up in grado di ampliare l'offerta di servizi e prodotti tecnologici e digitali a supporto del settore primario: ed è proprio con questo spirito abbiamo lanciato un programma che prevede investimenti per oltre 1,6 milioni di euro rivolti a startup innovative in settori strategici a livello nazionale tra cui, appunto, quello del FoodTech/Agritech", ha concluso Carlo Gherardi, amministratore delegato di Crif. (Com)