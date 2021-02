Ambiente: Filca Cisl Lazio, duro colpo bocciatura Ptpr per attuazione Superbonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una manovra, quella del superbonus 110, che di fatto nella nostra regione viene mozzata a causa di un ulteriore problema 'burocratico' che potrebbe impedire di raggiungere gli scopi per il quale è stato concepito, ovvero di rilanciare le economie territoriali e quindi del paese attraverso incentivi per riqualificare il patrimonio immobiliare e rilanciare il settore delle costruzioni che attraverso la sua natura di volano per molti altri settori genererebbe economie e posti di lavoro2, aggiunge il segretario generale Turco. "Per questa ragione auspichiamo che l’iter autorizzativo venga riaperto e che si giunga presto alla risoluzione del problema per permettere a tutti quei cittadini interessati di usufruire dell’agevolazione nei tempi previsti dalla legge, oltre che ridare lavoro e dignità a moltissime famiglie che versano in gravi difficoltà", conclude. (Com)