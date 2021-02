Somalia: ex presidente Mohamud, Farmajo responsabile dello stallo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Somalia, Mohamed Abdullahi “Farmajo”, è in parte responsabile dell'attuale situazione di stallo politico nel Paese. Lo ha dichiarato il suo predecessore Hassan Sheikh Mohamud, indicando la mancata attuazione dell'accordo pre-elettorale di settembre come la genesi dei problemi del Paese. “La questione principale che dovrebbe essere risolta nel prossimo round di colloqui sulle elezioni è chi supervisionerà l’attuazione dell'accordo del 17 settembre 2020, poiché il presidente uscente non è riuscito ad attuare il patto e a condurre la nazione a elezioni tempestive, libere ed eque”, ha osservato l’ex presidente, secondo quanto riferisce il sito d’informazione “Garowe Online”. Mohamoud chiede quindi che la comunità internazionale intervenga e aiuti la Somalia a risolvere lo stallo, sostenendo che il suo contributo sarebbe molto importante. “Esorto i partner internazionali della Somalia a essere parte della soluzione, a stare dalla parte della soluzione per far fruttare successi raggiunti da questo Paese”, ha detto l'ex presidente al potere dal 2012 al 2017. Le dichiarazioni giungono dopo il rinvio dei nuovi colloqui per risolvere la crisi politica, inizialmente in programma per ieri. Il rinvio, secondo quanto riferiscono i media locali, si è reso inevitabile dopo che le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo su dove tenere i colloqui. La scorsa settimana Farmajo aveva proposto che la riunione si tenesse nella città di Garowe, nel Puntland, tuttavia il leader dello stesso Stato semi-autonomo e quello dell’Oltregiuba – entrambi schierati con l’opposizione nella disputa che li vede contrapposti al governo federale – si sono opposti chiedendo che i colloqui si svolgessero nella capitale Mogadiscio. (segue) (Res)