Somalia: ex presidente Mohamud, Farmajo responsabile dello stallo elettorale (2)

- Nel frattempo, secondo quanto riferisce “Radio Risala”, il primo ministro Mohamed Hussein Roble ha formato un comitato tecnico composto da rappresentanti delle cinque amministrazioni regionali e della regione di Banadir (che include Mogadiscio) per risolvere la crisi elettorale. La ripresa dei colloqui era stata annunciata dal presidente Farmajo, il cui mandato è scaduto lo scorso 8 febbraio e la cui autorità non è più riconosciuta dall’opposizione. In una dichiarazione congiunta, il Consiglio dei candidati alla presidenza – alleanza composta da 14 candidati alla presidenza fra cui l’ex presidente Hassan Sheikh Mohamud e l’ex premier Hassan Ali Kheire – ha affermato di rifiutare la proroga del termine del mandato presidenziale e chiede la formazione di un Consiglio nazionale di transizione composto dai presidenti delle due camere del parlamento, dai leader degli Stati regionali e dai rappresentanti dell'opposizione e della società civile per continuare a lavorare sul calendario elettorale. Sulla stessa linea si è schierata l’amministrazione del Puntland che sempre l'8 febbraio, per voce del ministro dell'Informazione, Abdullahi Tima-Adde, ha affermato che non riconoscerà più Farmajo come legittimo presidente della Somalia a partire da quel giorno. (Res)