Libia: Bashagha discute con delegazione egiziana riapertura ambasciata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha discusso oggi con i membri della delegazione egiziana in visita a Tripoli circa le modalità di riapertura della sede di rappresentanza del Cairo nella capitale libica. La delegazione del ministero degli Esteri egiziano si trova a Tripoli in visita da alcuni giorni per preparare la riapertura dell'ambasciata in Libia. La delegazione è guidata dal direttore dell'ufficio del ministro degli Esteri egiziano, l'ambasciatore Muhammad Tharwat, che ha espresso le congratulazioni del suo paese in occasione della scelta della nuova autorità esecutiva in Libia, sottolineando la sua attenzione alla sicurezza e stabilità della Libia, secondo dichiarazioni apparse oggi sulla pagina Facebook del ministero dell'Interno libico. La dichiarazione ha spiegato che la delegazione egiziana ha informato Bashagha circa le pratiche che intende intraprendere per riaprire la sede dell'ambasciata, così come ha apprezzato gli sforzi del ministero per stabilire la sicurezza nella capitale, Tripoli e in altre città, in contrasto con quanto appreso dai media rispetto alla situazione in città. La delegazione è arrivata ieri mattina a Tripoli, dove è stata ricevuta dal Ministro degli Affari Esteri del Governo di Accordo Nazionale, Muhammad Al-Taher Siyala, per "discutere le modalità per la riapertura dell'ambasciata", oltre a discutere altre questioni attivare le relazioni tra i due paesi. (Lit)