Vaccini: Fontana, oggi alle 10.30 già registrate 208 mila persone (2)

- (Segue) "Sul discorso delle varianti bisogna chiederlo agli scienziati, bisogna cercare di capire soprattutto se sono sensibili al vaccino". Lo ha precisato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del consiglio regionale. "A me dicono che siano sensibili al vaccino quindi la cosa dovrebbe tranquillizzarci, ma sono valutazioni che possono essere fatte solo dai virologi" ha aggiunto il governatore lombardo. In merito a possibili ulteriori restringimenti, Fontana ha precisato che è necessaria "chiarezza", "gli scienziati parlino all'unisono - ha detto - che non ci sia una parte che sostiene una cosa e una parte che sostiene l'altra, chiariscano qual è la situazione. Io sono stato sempre molto cauto in questi mesi e continuo a esserlo, però con chiarezza". (Rem)