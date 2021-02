Sahel: Macron ribadisce necessità di rafforzare lotta contro jihadismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo in videoconferenza al G5 Sahel in corso a N'Djamena, nel Ciad, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato il bisogno di rafforzare la lotta contro il terrorismo islamista e d riportare le autorità statali nei Paesi della regione. L'obiettivo, ha spiegato il capo dello Stato francese, è quello di "decapitare" le organizzazioni jihadiste affiliate ad Al Qaeda presenti nel Sahel, come il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim) e la katiba Macina. (Alt)