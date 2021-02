Perù: scandalo vaccini a funzionari pubblici, almeno 487 le persone coinvolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 487 i funzionari pubblici in Perù sotto accusa per avere usufruito del vaccino anti-Covid 19 della cinese Sinopharm senza averne diritto. Lo rende noto la presidenza del consiglio dei ministri in un comunicato, in cui afferma di aver inviato la lista dei nomi delle persone che si sono vaccinate in modo irregolare al Congresso e alla procura. “Sono profondamente dispiaciuto che l'elenco fornito dall'Università Cayetano Heredia includa persone che hanno fatto parte del nostro governo, tra cui Elizabeth Astete e Pilar Mazzetti”, rispettivamente ministra degli Esteri e della Salute, ha affermato il presidente Francisco Sagasti. (segue) (Brb)