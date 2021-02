Perù: scandalo vaccini a funzionari pubblici, almeno 487 le persone coinvolte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scandalo ha coinvolto anche la ministra degli Esteri, Elizabeth Astete, che ha rinunciato al suo incarico dopo avere ammesso di avere ricevuto la prima dose del vaccino. “A seguito della recente rivelazione sulla vaccinazione del presidente Vizcarra e di sua moglie e del comprensibile impatto che questa notizia ha avuto sull'opinione pubblica, sono consapevole del grave errore che ho commesso, motivo per cui ho deciso di non ricevere la secondo dose", ha dichiarato la ministra in un comunicato. Astete ha affermato di avere ricevuto il vaccino lo scorso 22 gennaio. La campagna vaccinale in Perù si è aperta il 9 febbraio con la vaccinazione del presidente Francisco Sagasti presso l'ospedale militare di Lima. Il paese ha ricevuto finora un milione di dosi del vaccino della cinese Sinopharm. Le prime dosi sono destinate al personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid-19. (segue) (Brb)