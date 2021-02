Slovenia: il Parlamento respinge la mozione di sfiducia contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Parlamento della Slovenia hanno respinto la mozione di sfiducia proposta dall'opposizione contro il governo di Janez Jansa. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la mozione è stata sostenuta da 40 deputati, ovvero 6 in meno del numero richiesto per approvare la mozione. La votazione è avvenuta nella tarda serata di ieri e non ha raccolto neppure tutti i consensi che l'opposizione si attendeva, ovvero i 42 voti dei parlamentari che fanno parte della Coalizione dell'arco costituzionale. La proposta di una mozione di sfiducia è "una mossa distruttiva" e una "farsa", secondo quanto ha dichiarato ieri il premier sloveno, Janez Jansa, nel corso del dibattito parlamentare che ha preceduto la votazione. (segue) (Seb)