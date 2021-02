Slovenia: il Parlamento respinge la mozione di sfiducia contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jansa ha difeso l'operato del proprio esecutivo a contrasto della pandemia da Covid-19. Il premier ha detto che il suo governo "ha funzionato molto meglio" del precedente esecutivo di centro-sinistra guidato da Marjan Sarec. "Abbiamo salvato migliaia di posti di lavoro e fornito assistenza contro l'epidemia per tutte le categorie sociali. Non abbiamo deluso nessuno e abbiamo anzi creato una prospettiva per il futuro", ha detto Jansa. Riguardo all'alto indice di mortalità da Covid-19 nel Paese, il premier ha detto che è dovuta al fatto che la popolazione slovena è tra le dieci più anziane al mondo e che i governi precedenti hanno trascurato i bisogni delle generazioni di età più avanzata. (segue) (Seb)