Slovenia: il Parlamento respinge la mozione di sfiducia contro il governo (4)

- Sempre nella giornata di ieri il promotore della mozione, Karl Erjavec del Partito democratico dei pensionati (Desus) ha dichiarato in aula che l'opposizione intende fermare il percorso di Jansa di "denormalizzare" lo Stato e allontanarsi dallo Stato di diritto. La politica del nuovo governo, ha detto ancora Erjavec, sarebbe quella di rafforzare la fiducia in tutti e tre i rami del potere istituzionale, di ripristinare la fiducia nel sistema sanitario e riportare la Slovenia in "condizioni normali". La "sfiducia costruttiva", prevista dalla Costituzione slovena, contempla la creazione di una nuova maggioranza parlamentare con un nuovo primo ministro, mentre il governo dimesso continua a portare avanti gli affari correnti fino a quando non ne verrà formato uno nuovo. (segue) (Seb)