Cina: ministero Industria, prevista costruzione di oltre 600 mila stazioni base 5G nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Zhao Zhiguo, direttore dell'Information and Communication Bureau del Miit, molte industrie stanno cogliendo le grandi opportunità offerte dalla commercializzazione del 5G per accelerare il processo di digitalizzazione industriale. "Stanno anche emergendo nuovi modelli e forme facilitati dal 5G, come la guida autonoma 5G+, le reti intelligenti 5G+ e l'istruzione online 5G+. Nel 2021, il Miit continuerà a promuovere l'applicazione del 5G in diversi scenari per stimolare lo sviluppo di vari settori", ha sottolineato Zhao. Il primo, prosegue Zhao, è contribuire a migliorare la copertura di rete del paese. La Cina costruirà altre 600 mila stazioni base 5G nel 2021, che amplierà notevolmente la copertura 5G nelle contee e nelle città. I governi locali saranno sollecitati a fornire maggiore supporto alla costruzione della rete 5G. (segue) (Cip)