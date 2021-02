Cina: ministero Industria, prevista costruzione di oltre 600 mila stazioni base 5G nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo è promuovere l'innovazione nelle applicazioni 5G. Saranno promossi nuovi modelli di consumo e verranno promossi servizi per la vita quotidiana abilitati al 5G come salute, assistenza agli anziani e pulizie. Il terzo è aggiornare la base industriale del 5G e fare piani anticipati e accordi sistematici per lo sviluppo futuro del 5G. "La Cina, in conformità con il processo di introduzione degli standard internazionali 5G, accelererà la ricerca e lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie chiave. Ciò include lo slicing della rete, l'edge computing e il miglioramento del 5G, nonché prodotti e dispositivi chiave, come chip, moduli e terminali 5G personalizzati ed economici. Inoltre, saranno compiuti maggiori sforzi per garantire progressi nel rafforzamento degli anelli deboli industriali e per garantire la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento", ha aggiunto Zhao. (Cip)