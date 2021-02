Roma: cerca di fuggire a controllo e si schianta su muretto, poi aggredisce agenti, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della polizia di Stato della sezione Volanti, hanno notato un uomo di circa 50 anni a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi velocemente. Durante la fuga, è caduto a terra dopo essersi schiantato contro un muretto. La caduta però non lo ha fatto desistere e, rialzatosi ha iniziato a scappare a piedi. Inseguito dai poliziotti, è stato fermato subito dopo. L.W., italiano di 47 anni, con precedenti di polizia, ha iniziato a sferrare calci e pugni contro gli agenti ma è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. Durante il tragitto l'uomo ha iniziato a sferrare calci all'interno dell'auto e a dimenarsi. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che lo scooter era rubati e aveva il blocco di accensione manomesso. Arrestato, L.W. dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché di danneggiamento dei beni dello Stato. Inoltre, è stato anche denunciato per ricettazione. Un agente è stato refertato con 5 giorni di prognosi per le contusioni riportate. (Rer)