Roma: ruba materiali elettrici in un supermercato, arrestato per furto aggravato 52enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, in viale Palmiro Togliatti, dopo essere entrato all'interno di un supermercato, E.T.H., italiano di 52 anni, si è impossessato di alcuni materiali elettrici esposti poi, utilizzando un coltello a serramanico, ha aperto una confezione con all'interno un prodotto elettrico nascondendolo nella giacca, per un valore totale di circa 290 euro. Convinto che nessuno lo avesse notato, si è avvicinato alle casse e lì ha pagato solo della merce alimentare pari a circa 9 euro. Quando sono arrivati gli agenti della polizia di Stato della sezione volanti, a seguito di richiesta del personale di vigilanza, dopo aver bloccato l'uomo, lo hanno perquisito rinvenendo oltre al coltello, una busta avvolta da un telo schermato con dentro la merce asportata. Accompagnato negli uffici del V Distretto Prenestino, l'uomo è stato arrestato per furto aggravato. (Rer)