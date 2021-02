Grecia: stop a vaccinazioni Covid nell’Attica a causa delle abbondanti nevicate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie di Atene hanno annunciato la sospensione delle somministrazioni del vaccino anti Covid in tutta la regione dell’Attica per via delle abbondanti nevicate che hanno ricoperto il centro della capitale della Grecia. Ai cittadini è stato inoltre consigliato di evitare di lasciare la propria abitazione, in particolare nella periferia settentrionale e orientale della capitale. Ferma una linea della metropolitana ad Atene per motivi di sicurezza mentre gli spazzaneve stanno pulendo i viali del centro di Atene nel tentativo di tenerli aperti al traffico. Secondo quanto riportato dai media greci, alcune zone della città hanno subìto tagli alle linee dell’elettricità. (segue) (Gra)