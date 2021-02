Grecia: stop a vaccinazioni Covid nell’Attica a causa delle abbondanti nevicate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Grecia ha iniziato la campagna di vaccinazione Covid con il siero sviluppato dalla compagnia AstraZeneca delle persone di età compresa tra i 60 ei 64 anni. In parallelo al via anche la vaccinazione delle persone di età superiore ai 75 anni e del personale medico in prima linea con i vaccini Pfizer e Moderna. Come in altri paesi dell'Unione europea, la Commissione nazionale greca per le vaccinazioni ha deciso di utilizzare il vaccino AstraZeneca solo su persone di età fino a 64 anni, sulla base del fatto che non ci sono dati sufficienti sulla sua efficacia per i gruppi di età più avanzata. I due sistemi di vaccinazione non sono in alcun modo intercambiabili e i destinatari di una categoria non possono scegliere di fissare un appuntamento per un vaccino dell'altra categoria. Da ieri sono operativi i due grossi centri per le vaccinazioni allestiti nelle strutture espositive Helexpo di Atene e Salonicco, che hanno ciascuno decine di stazioni di vaccinazione e sono in grado di effettuare migliaia di vaccinazioni ogni giorno. (segue) (Gra)