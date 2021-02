Grecia: stop a vaccinazioni Covid nell’Attica a causa delle abbondanti nevicate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso premier Kyriakos Mitsotakis ha ribadito nelle scorse settimane che, nonostante i ritardi nelle forniture dei vaccini a livello europeo, in Grecia la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 sta proseguendo come previsto. "Il processo della vaccinazione sta procedendo esattamente come avevamo pianificato", ha affermato Mitsotakis che ha già ricevuto entrambe le dosi necessarie per l'immunizzazione contro il Covid-19. "Continueremo con questo processo e con questa velocità", ha aggiunto. In Grecia nei giorni scorsi è stata attivata la piattaforma online per le prenotazioni dei vaccini per le persone tra gli 80 e gli 84 anni. La Grecia assisterà nelle prossime settimane ad un'accelerazione nella somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 alla popolazione, aveva assicurato lo scorso 8 gennaio il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, parlando dell'obiettivo di vaccinare almeno 8.000 persone al giorno, ovvero 3.000 in più rispetto alle attuali 5.000. La Grecia ha avviato le vaccinazioni contro il Covid-19 a fine dicembre: tra i primi ad essere vaccinati proprio il premier Mitsotakis, la presidente Ekaterina Sakellaropoulou e diversi ministri. (Gra)