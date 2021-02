Sanità: al Gemelli al via terapia genica a centro pediatrico per distrofia muscolare Duchenne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie agli sviluppi della ricerca stiamo vivendo un momento importante per la cura della distrofia muscolare di Duchenne”, dichiara in una nota il professor Eugenio Mercuri, ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica, campus di Roma e direttore dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. “La terapia genica rappresenta un’importante opportunità che si aggiunge alle altre sperimentazioni in corso e opzioni terapeutiche oggi in uso e ai progressi avvenuti dal punto di vista di presa in carico multidisciplinare di questa patologia”. Il trial clinico di Fase III con PF-06939926 è multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo e prevede il reclutamento, a livello globale, di 99 pazienti con distrofia muscolare di Duchenne dai quattro agli otto anni, deambulanti e in trattamento stabile con steroidi. (segue) (Com)