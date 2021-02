Sanità: al Gemelli al via terapia genica a centro pediatrico per distrofia muscolare Duchenne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La comunità Duchenne e Becker guarda con grande attenzione e speranza all'avvio di questo trial clinico in Italia”, aggiunge Luca Genovese, presidente di Parent Project aps, l'associazione di pazienti e genitori di figli con questa patologia rara. “Studi all'avanguardia come questo sono molto attesi ma anche complessi ed è importante che le famiglie e i pazienti siano il più possibile consapevoli del loro funzionamento; in questo le associazioni giocano un ruolo chiave. Negli ultimi anni Parent Project è stata un collettore di domande, dubbi, aspettative riguardo alla terapia genica e ha iniziato a operare in questa direzione. Tra le altre iniziative, abbiamo elaborato la brochure a fumetti "Un gene in missione speciale" e organizzato un webinar sul tema entrambi disponibili sul nostro sito, oltre, naturalmente, a renderci parte attiva nel reclutamento. Auspichiamo che lo studio in partenza possa portare, nei prossimi anni, risposte importanti sulle questioni cruciali con le quali i ricercatori si stanno confrontando”. I piccoli pazienti che prendono parte alla sperimentazione ricevono la terapia genica sperimentale all’inizio dello studio o dopo un anno dal trattamento con placebo: il follow-up dello studio è di cinque anni, ma i risultati inizieranno a essere analizzati già dopo un anno e si baseranno sui dati di funzionalità muscolare. (Com)