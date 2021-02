Germania: ministro Economia Altmaier incontra imprenditori, focus su crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, incontra oggi i rappresentanti di 40 associazioni imprenditoriali della Germania al fine di discutere di una più efficace uscita del Paese dalla crisi del coronavirus. In particolare, i colloqui si concentreranno sul miglioramento degli aiuti di Stato all'economia, che le aziende hanno criticato a causa dei ritardi nell'erogazione dei fondi e della loro insufficienza. Inoltre, verranno discussi i piani per la riapertura di quelle attività chiuse in seguito al blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 7 marzo al fine di contenere la diffusione della pandemia di Covid-19. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Altmaier ha promesso alle aziende il sostegno del governo federale e allo stesso tempo ha frenato le speranze di un rapido allentamento delle restrizioni anticontagio. “Sono favorevole a fare tutto ciò che è responsabile” per le riaperture, ha dichiarato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco. Allo stesso tempo, Altmaier ha avvertito che “l'economia non può prosperare se abbiamo una terza ondata di infezioni”. (Geb)