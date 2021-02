Energia: da inizio anno russa Gazprom aumenta export verso Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio al 15 febbraio, secondo i dati preliminari, Gazprom ha aumentato le esportazioni di gas verso i paesi non appartenenti alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi) del 36,5 per cento, fino a 27,5 miliardi di metri cubi (un incremento di 7,4 miliardi di metri cubi). In particolare, gli acquisti sono stati aumentati da grandi consumatori di gas russo come Germania (del 35,5 per cento), Turchia (del 30,5 per cento), Italia (del 112,7 per cento), Francia (del 43,7 per cento), Polonia (del 63,7 per cento) e Paesi Bassi (dell'8,4 per cento). Dall'inizio dell'anno, l'azienda ha aumentato anche il volume delle forniture al mercato interno del 16 per cento, pari a 7,1 miliardi di metri cubi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Rum)