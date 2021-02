'Ndrangheta: Guerini, nuovo duro colpo grazie a Operazione Metameria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti messi a segno dai Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, rappresentano un nuovo, duro colpo alla ‘ndrangheta e confermano che lo Stato c'è. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in merito all'operazione "Metameria", condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. "All'Arma dei Carabinieri e alla Dda il mio sincero ringraziamento per l'incessante e prezioso impegno a tutela della legalità, della sicurezza dei cittadini", ha detto Guerini. Operazione che – a conclusione di una complessa attività investigativa – ha portato questa mattina all’arresto di 28 persone a Reggio Calabria, nonché nelle province di Cosenza, Milano, Varese, Como, Livorno, Firenze, Udine, per associazione mafiosa, estorsioni e trasferimento fraudolento di valori.(Com)