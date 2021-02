Slovacchia: Pil a -2,7 per cento su base annua nell'ultimo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrazione dell'economia slovacca nel quarto trimestre del 2020 è stata più contenuta del previsto. E' quanto emerge dalla stima preliminare dell'Ufficio di statistica slovacco (Su) pubblicata oggi. La diminuzione del Pil nel periodo ottobre-dicembre 2020 è stata pari al 2,7 per cento annuo e allo 0,2 per cento su base mensile. "La seconda ondata della pandemia di coronavirus ha avuto effetti peggiori sulla salute pubblica ma non sull'economia slovacca. Al contrario, sorprendono positivamente le prestazioni di diversi settori, dall'automotive alle costruzioni", riporta l'istituto. Per quanto riguarda i livelli di occupazione, il relativo tasso nel quarto trimestre del 2020 diminuisce del 2 per cento rispetto all'anno prima ma aumenta dello 0,2 per cento rispetto al periodo luglio-settembre. Il Su precisa comunque che si tratta di dati su cui pesa un'insolita volatilità a causa degli effetti del virus, ragione per la quale la loro revisione potrebbe determinare scostamenti maggiori del solito rispetto alla stima preliminare. Una seconda lettura dei dati sarà pubblicata il 5 marzo. (Vap)