G5 Sahel: presidente del Ciad annuncia invio di 1.200 militari nell’area dei “tre confini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ciad, Idriss Deby Itno, ha annunciato l'invio di 1.200 militari nella cosiddetta area dei “tre confini”, situata tra Mali, Niger e Burkina Faso per contrastare i gruppi jihadisti. L’annuncio, secondo quanto riferisce la presidenza del Ciad su Twitter, è giunto a margine del vertice del G5 Sahel in corso di svolgimento a Ndjamena. L'invio di militari ciadiani nell’area era stato inizialmente annunciato un anno fa durante il precedente vertice G5 Sahel di Pau del gennaio 2020, tuttavia è stato più volte rimandato a causa di una crescente minaccia jihadista sulle rive del lago Ciad a un costante disaccordo tra N’Djamena e i suoi partner sulle modalità del dispiegamento. “Vorrei esprimere il nostro sincero riconoscimento per la sforzi e sacrifici che il Ciad continua a compiere a favore della pace e della sicurezza nella regione. Citerò in particolare la sua decisione di schierare un secondo battaglione a beneficio della forza congiunta del G5 Sahel”, ha dichiarato il capo di Stato mauritano e presidente di turno uscente del G5 Sahel, Mohamed Ould El Ghazaouani, nel passare il testimone al suo omologo ciadiano. Secondo quanto riferito dal presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat, presente al vertice che si è aperto ieri, al di là degli sforzi di N’Djamena è necessaria una mobilitazione per rafforzare il mandato delle truppe. “La nostra costante azione di ‘advocacy’ continuerà per la mobilitazione delle risorse e l'ascesa della forza congiunta del G5 Sahel in coordinamento con il segretariato esecutivo”, ha dichiarato Faki. (segue) (Res)