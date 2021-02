Siria: al via oggi a Sochi nuovo incontro dei garanti di Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi a Sochi, sul Mar Nero, un nuovo incontro dei tre Paesi garanti del processo di Astana per la Siria, ovvero Russia, Iran e Turchia. L’incontro avrà luogo al livello di viceministri degli Esteri, con la partecipazione dell’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Geir Pedersen, dei rappresentanti di Iraq, Libano e Siria – in qualità di “osservatori” – e di funzionari di istituzioni internazionali. Secondo il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, l’incontro sarà un “confronto virtuale” tra due “desideri”: da un lato l’auspicio dei Paesi occidentali e regionali, fra cui gli Usa, che Pedersen non convochi un nuovo incontro della Commissione costituzionale prima di aver concordato un metodo e un piano di lavoro, dall’altro il desiderio dei tre garanti, e soprattutto di Russia e Iran, di mantenere vivo il processo politico rappresentato dalla Commissione e di svolgere nuove elezioni presidenziali, alla fine di maggio, in base alla Costituzione del 2012. I garanti concordano sul fatto che l’incontro rappresenti un’occasione per ribadire il “rifiuto”, da parte di tutti e tre i Paesi, di un’”agenda separatista” nel nord-est della Siria. (Res)