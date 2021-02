Iraq: Aeronautica distrugge rifugi Stato islamico sui monti Hamrin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caccia F-16 appartenenti alle forze dell’Aeronautica dell’Iraq hanno effettuato ieri due bombardamenti nella regione dei monti Hamrin, distruggendo covi e rifugi dello Stato islamico (Is). Lo riferisce un comunicato della Cellula per i media della sicurezza irachena. Secondo la nota, gli attacchi sono stati condotti sulla base di “accurate informazioni di intelligence” e in coordinamento con il Comando delle operazioni congiunte. (Res)