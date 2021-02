Usa: la pandemia aggrava la crisi delle morti per overdose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dell'abuso di oppiacei e delle morti da overdose che da decenni funesta gli Stati Uniti si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia, lontano dai riflettori dei principali argomenti di discussione della politica di quel paese. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui ben 83mila persone in quel Paese avrebbero perso la vita per overdose da sostanze stupefacenti nell'arco dei 12 mesi sino a giugno 2020, mentre la pandemia di Covid-19 continuava a monopolizzare l'attenzione e le risorse del governo federale Usa. Le dimensioni ormai catastrofiche della crisi sociale e sanitaria causata dall'abuso di sostanze stupefacenti negli Usa, che trae la propria origine nella somministrazione eccessiva di farmaci oppiacei e nella depressione economica di aree come la Rust Belt, stanno alimentando una campagna di pressione sempre più intensa da parte di Ong a Washington. (segue) (Nys)