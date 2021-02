Usa: la pandemia aggrava la crisi delle morti per overdose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riconosciuto formalmente la piaga dell'abuso di sostanze stupefacenti, proclamandola un'emergenza nazionale e sollecitando l'approvazione, l'anno successivo, di un piano multimiliardario per tentare di fronteggiare la crisi. Ancora oggi, però, vaste porzioni del Paese sono esclude dal trattamenti medici assistenziali di riferimento, e in particolare dai farmaci approvati dalla Food and Drug Administration per contrastare i sintomi da astinenza e ridurre il rischio di overdose. Secondo le stime ufficiali, nel 2019 1,8 milioni di cittadini statunitensi soffrivano di dipendenza da oppiacei, e di questi appena il 18 per cento ha ricevuto assistenza medica e farmacologica. (Nys)