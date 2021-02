Emirati: Adnoc distribution, profitti ultimo trimestre 2020 a 190 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti trimestrali della compagnia emiratina Adnoc Distribution hanno raggiunto nell'ultimo trimestre del 2020 quota 850 milioni di dirham emiratini (190,7 milioni di euro). I risultati sono migliori delle aspettative degli analisti, che stimavano profitti totali pari a 562 milioni di dirham (126 milioni di euro). Il consiglio di amministrazione della compagnia, quotata alla borsa di Abu Dhabi, ha raccomandato di distribuire i dividendi agli azionisti, per un valore di 0,012 dirham ad azione, durante la seconda metà dell’anno. Il consiglio di amministrazione ha anche approvato l’acquisizione di 20 stazioni di servizio in Arabia Saudita, per un valore superiore ai 55 milioni di dirham (12,3 milioni di euro). (Res)