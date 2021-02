Germania: presidente Cdu Laschet mette in guardia da paternalismo nella gestione del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha messo in guardia dal mantenere atteggiamenti paternalistici nei confronti della cittadinanza nella gestione della crisi del coronavirus. “È sempre popolare proibire tutto, essere severi, trattare i cittadini come bambini minorenni”, ha dichiarato Laschet, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia, secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Tuttavia, per il presidente della Cdu, un simile atteggiamento non può durare per sempre. È, infatti, necessario prendere sul serio sia il Covid-19 sia le sua mutazioni, ma si deve tornare a una “posizione equilibrata” nella gestione della pandemia. A tal riguardo, Laschet ha avvertito dai rischi di un'attenzione polarizzata sull'incidenza delle infezioni come parametro per applicare o allentare le restrizioni anticontagio. “Non si possono sempre inventare nuovi valori limite per evitare che si torni a vivere”, ha evidenziato il primo ministro del Nordreno-Vestfalia. Secondo il presidente della Cdu, “non è possibile misurare la nostra intera vita solo in base ai valori dell'incidenza” dei casi di Sars-Cov2. Si devono, infatti, valutare tutti gli altri danni alla società e all'economia causati dalla pandemia. (segue) (Geb)