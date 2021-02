Germania: presidente Cdu Laschet mette in guardia da paternalismo nella gestione del Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recentemente, il governo federale ha concordato con gli esecutivi dei Laender di ridurre il parametro dell'incidenza settimanale del Covid-19 da 50 a 35 nuove infezioni su 100 mila abitanti. Qualora il dato sia inferiore a tale soglia, le restrizioni anticontagio potranno essere allentate, riaprendo negozi, musei e imprese che forniscono servizi per la cura del corpo. Per contenere la pandemia di coronavirus, dal 16 dicembre scorso al 7 marzo, in Germania è in vigore il blocco generale. (Geb)