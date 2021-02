Ue: McCaul (Bce), essenziale ultimare unione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso immaginare cosa sarebbe successo in questa crisi pandemica se l'Europa non avesse avuto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Ma ora è essenziale concludere il percorso dell'Unione bancaria e introdurre la garanzia unica sui depositi. E senza indugio le banche devono identificare e gestire gli Npl per continuare a fare credito". Elizabeth McCaul, membro del consiglio di sorveglianza del MVU (Bce/Ssm) e responsabile dello Srep, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" si dice fiduciosa: il 2021 è l'anno del ritorno alla crescita. Poi spiega cosa resta da fare per rafforzare il sistema bancario in Europa. "È essenziale ultimare l'Unione bancaria. Questa crisi mostra quanto sia necessario aumentare l'integrazione per gestire meglio gli shocks. Dobbiamo avere la garanzia unica europea sui depositi (Edis) perché è una rete di sicurezza per tutti i depositanti". "Dare la stessa protezione ai depositi - continua - facilita l'attività bancaria transfrontaliera, elimina lo spostamento di depositi da un paese all'altro che aumenta l'instabilità, favorisce le fusioni. Spero vivamente che questa crisi darà un impulso per completare l'Unione bancaria e la Capital Market Union, rendendo così le banche europee più forti, più stabili", ha concluso McCaul.(Beb)