Governo: Ruocco (M5s), Sud banco di prova

- La presidente della Commissione parlamentare di indagine sulle banche, Carla Ruocco, in un'intervista a "Il Mattino" dice che "la forte crisi economica, che stiamo vivendo sia su scale globale sia nazionale dovuta alla pandemia da Covid-19 ci impone di valutare con ancor più attenzione e rapidità le opportunità di sviluppo territoriale non valorizzate, soprattutto nel Sud Italia. Le aree dedicate, ad esempio, alla movimentazione di traffici merci nei porti di Gioia Tauro e di Taranto appartengono a queste". "Questa mancata valorizzazione - continua la deputata del Movimento 5 stelle -, dovuta a un mix di fattori di natura organizzativa, tecnologica e di assenza di governance efficace, costituisce un significativo costo-opportunità per il Mezzogiorno, tenendo conto dell'importanza di un'efficiente portualità ai fini dell'occupazione diretta, ma soprattutto indiretta, attraverso il sostegno ai processi di internazionalizzazione e crescita delle imprese. Non possiamo continuare a parlare di Sud senza dare segnali concreti. Le infrastrutture come le aree portuali sono i primi banchi di prova su cui il governo deve dare un chiaro ed immediato segnale". (segue) (Res)