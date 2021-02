Governo: Ruocco (M5s), Sud banco di prova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi spiega quale segnale dovrebbe da subito lanciare al Sud. "E' un fatto che il divario fra il Nord e il Sud negli ultimi anni sia aumentato. Mi riferisco a scuole, università, ospedali, uffici pubblici, infrastrutture, servizi aero-portuali, servizi ferroviari, servizi di trasporto, servizi di gestione dei rifiuti, servizi di connessione con banda larga, servizi acqua. Dobbiamo colmare questo gap ed il Next Generation EU è il banco di prova. Come Movimento intendiamo avere un ruolo di stimolo, di fattiva azione e di controllo affinché il Mezzogiorno non venga abbandonato a sé stesso". "Come primo segnale - osserva la presidente - mi aspetto che una parte significativa degli investimenti previsti dal Next Generation EU sia canalizzata verso il Sud stesso. Ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiedono gli imprenditori e ce lo chiede l'Europa!", ha concluso Ruocco. (Res)