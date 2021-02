Banche: McCaul (Bce), evitato il peggio sui crediti deteriorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliere di sorveglianza Bce, Elizabeth McCaul, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" riflette sulla prossima ondata di crediti deteriorati: "Quali rischi diverranno realtà quest'anno dipenderà molto dalla ripresa E adesso abbiamo motivo di credere che lo scenario peggiore, quello dei 1.400 miliardi di NPL a fine pandemia, è meno probabile che si verifichi". "Ci tengo a enfatizzare - spiega - che ci aspettiamo che il 2021 sia l'anno della ripresa; anche se ritardata da varianti del virus o lockdown più lunghi, la ripresa ci sarà, non sarà eliminata. Sappiamo che non siamo ancora usciti dal tunnel e che dobbiamo rimanere prudenti. E in Bce valutiamo continuamente la situazione mentre ci muoviamo verso tempi migliori, ma l'incertezza resta ancora molto alt". Quanto alle banche italiane, "il loro progresso sull'esposizione ai crediti deteriorati è stato veramente notevole: il rapporto tra Npl lordi e totale prestiti è sceso dal 10 per cento circa del 2014-2015 al 3,1 lo scorso giugno. È un progresso formidabile. E ora le banche italiane devono continuare a fare esattamente questo, assicurarsi di gestire i Npl nei loro libri". (segue) (Res)