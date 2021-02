Banche: McCaul (Bce), evitato il peggio sui crediti deteriorati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo - aggiunge McCaul - renderà i loro bilanci più forti per continuare a finanziare l'economia, soprattutto le Pmi. Sappiamo che le imprese italiane sono entrate nella crisi pandemica in condizioni migliori rispetto alla Grande Crisi Finanziaria. Hanno fatto profonde ristrutturazioni e questi sforzi hanno pagato. Le imprese italiane hanno mostrato resilienza e le esportazioni hanno tenuto bene. Gli stress test in arrivo prenderanno tutto questo in considerazione, ci aiuteranno a stimare la resilienza delle banche europee. Ci concentreremo su queste valutazioni nella prima metà del 2021", ha concluso McCaul. (Res)