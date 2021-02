Hong Kong: ex legislatori democratici Au e Leung si dichiarano colpevoli di manifestazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Au Nok-hin e Leung Yiu-chung, ex legislatori di forze democratiche di Hong Kong, oggi si sono dichiarati colpevoli di accuse relative a una manifestazione antigovernativa tenutasi il 18 agosto 2019. I due erano tra i nove esponenti pro-democrazia coinvolti nell'organizzazione e partecipazione a un'assemblea non autorizzata. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rthk" sulla base di quanto emerso dal tribunale distrettuale, Au, vicepresidente del Fronte dei diritti umani civili, insieme ad altri, ha guidato una marcia da Victoria Park a Chater Road senza l'autorizzazione della polizia. Au ha ammesso di aver organizzato e aver preso parte a un'assemblea non autorizzata. Leung si è dichiarato colpevole di essersi unito all'assemblea. L'altra accusa a carico di quest'ultimo, quella di aver organizzato un'assemblea non autorizzata, è stata lasciata in sospeso. Au e Leung sono stati rilasciati su cauzione in attesa della sentenza fissata per il 22 marzo. (segue) (Cip)