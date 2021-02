Siria: inviato russo Lavrentjev, Usa hanno respinto invito a riunione formato di Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono rifiutati di partecipare all'incontro nel formato di Astana sulla Siria a Sochi, località russa sul Mar Nero, in qualità di osservatori. Lo ha detto l'inviato speciale del presidente russo per la Siria Aleksander Lavrentjev parlando con la stampa prima dell’incontro che si terrà oggi e domani con la partecipazione di rappresentanti provenienti da Turchia e Iran. "Abbiamo inviato un invito ai nostri partner statunitensi a partecipare alla conferenza, ma, purtroppo, è stato rifiutato. Attualmente, gli statunitensi sono impegnati con i loro affari interni e, a quanto pare, non hanno ancora deciso una linea da adottare sulla questione siriana", ha detto Lavrentjev.(Rum)