Libia: generale Graziano (Comitato militare Ue), Turchia e Russia sono un problema

- Il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare Ue, in una intervista a "la Repubblica" spiega cosa pensa guardando la cartina della Libia oggi. "Penso che lo scenario libico desta preoccupazioni. E che se solleviamo lo sguardo da una parte e dall'altra, arriviamo dal Mediterraneo centrale a quello Orientale, al Sahel, al Golfo di Aden, al Corno d'Africa. Vediamo un numero di crisi che premono intorno a noi che non abbiamo mai visto in decenni". Ma Russia e Turchia hanno conquistato un Paese strategico di fronte all'Europa, e l'Europa ha fatto poco. "Attori statuali come Russia e Turchia che operano al di fuori del quadro delle relazioni internazionali, fuori dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu sono un problema". L'Europa è stata ferma. "Nel passato l'Unione europea ha perso l'occasione di essere più presente, più assertiva, più attiva nello scenario libico che da dieci anni è in crisi dopo la caduta di Gheddafi. Ho vissuto questa crisi da quando è nata, nel 2011, come effetto delle primavere arabe. Una crisi generale che ha provocato cambiamenti potenti, perfino nella Nato". (segue) (Res)