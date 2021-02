Libia: generale Graziano (Comitato militare Ue), Turchia e Russia sono un problema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la crisi più pericolosa, - aggiunge - perché collegata a quella più generale del Sahel, che preme direttamente sulla Libia. AI momento giusto l'Europa non è riuscita a coagulare una risposta di supporto al processo di peace building in Libia che tenesse all'esterno altre interferenze. Gli spazi lasciati liberi dalla comunità internazionale sono stati occupati da attori come Turchia e Russia che non hanno seguito tutte le regole della comunità internazionale e hanno cristallizzato la situazione attuale nel Paese". Anche l'Italia nei fatti è stata incapace di indirizzare il corso della crisi verso i suoi interessi. "L'unica missione concreta che l'Unione europea ha introdotto per la Libia è Irini, è nata su input dell'Italia dopo la missione Sophia. Irini è una missione di embargo delle armi lanciata in tempo di pandemia". "Si svolge solo in alto mare - osserva il generale - perché solo li è possibile l'applicazione delle risoluzioni Onu, che non estendono l'embargo ad altre aree della Libia. Io dico che non c'è una soluzione militare alle crisi, ma non c'è neppure una soluzione senza l'impiego della forza militare, se non altro come deterrenza, come contributo al negoziato", ha concluso Graziano. (Res)