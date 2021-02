Omc: Cina si congratula con direttrice Ngozi Okonjo-Iweala per elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si è congratulata con la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala per l'elezione a nuova direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). "La Cina ha piena fiducia nella nomina di Okonjo-Iweala a direttrice generale dell'Omc", ha affermato in un comunicato il ministero del Commercio cinese. In qualità di prima donna e prima africana a capo dell'Omc, Okonjo-Iweala è da tempo impegnata nella riduzione della povertà nei Paesi in via di sviluppo e nel lavoro relativo ai vaccini e all'assistenza sanitaria e ha una ricca esperienza nella gestione di organizzazioni internazionali, afferma la dichiarazione del ministero, aggiungendo che la sua scelta soddisfa le aspettative di tutti. Nonostante la pandemia di coronavirsu e le sfide al sistema commerciale multilaterale, la Cina è pienamente fiduciosa nel fatto che l'Omc, sotto la sua guida, riprenda le sue normali funzioni il prima possibile e svolga un ruolo maggiore in cooperazione anti-pandemica e ripresa economica. (segue) (Cip)