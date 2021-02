Omc: Cina si congratula con direttrice Ngozi Okonjo-Iweala per elezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, prosegue il comunicato, auspica inoltre che Okonjo-Iweala aiuterà la 12ma conferenza ministeriale dell'Organizzazione a ottenere risultati positivi, a portare avanti le riforme necessarie all'istituzione e a sostenere e rafforzare l'autorità e l'efficacia del sistema commerciale multilaterale. In qualità di grande Paese in via di sviluppo responsabile, la Cina sosterrà fermamente il sistema commerciale multilaterale, prenderà parte attiva alle riforme dell'Omc e sosterrà il lavoro della direttrice generale, per aiutare l'Omc a dare maggiori contributi al miglioramento della governance globale e al benessere dei popoli di tutto il mondo. (Cip)