Russia: iniziata la terza udienza del processo per diffamazione contro Navalnyj

- Si è aperta la terza udienza nel caso per diffamazione contro un veterano della Seconda guerra mondiale nei confronti dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj. Il processo si svolge al tribunale distrettuale Babushkinskij di Mosca. Nela prima seduta, tenutasi il 5 febbraio, il tribunale ha iniziato a interrogare i testimoni, un processo che si è allungato nei tempi e ha reso necessaria una seconda sessione lo scorso 12 febbraio. In tribunale sono intervenuti anche degli esperti dell'accusa e della difesa che hanno espresso dei commenti in merito ai toni utilizzati da Navanlyj nei confronti dell’anziano veterano di guerra. Oggi è si attende un proseguimento del dibattito e la presentazione di nuove prove contro l’oppositore da parte dell’accusa. Le accuse seguono la campagna per la riforma costituzionale dello scorso anno, durante la quale l’emittente radiotelevisiva “Rt” ha pubblicato un video che mostrava alcune personalità pubbliche russe che sostenevano gli emendamenti promossi dal partito di governo Russia Unita. Navalnyj, in quell’occasione, commentò la vicenda con un tweet in cui definiva i partecipanti a questa campagna dei "lacchè corrotti", una "vergogna per il Paese" e dei "traditori". Il Comitato investigativo russo ha quindi aperto un procedimento contro Navanlyj accusandolo di aver diffuso "informazioni consapevolmente false" volte a screditare "l'onore e la dignità" di un veterano della Seconda guerra mondiale, ovvero una delle personalità apparse nella clip. Per quest’accusa, l’oppositore rischia altri due anni di carcere. (Rum)